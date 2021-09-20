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У Мінську до трьох років засудили українця за “порушення громадського порядку”. У МЗС назвали вирок протиправним

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Мінську до трьох років засудили українця за нібито участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна. У МЗС справу Михайла Ференця вважають політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Про це УНН повідомили в МЗС.

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“Сьогодні, 20 вересня, суд Заводського району Мінська виніс вирок громадянину України Михайлу Ференцю. Українця було засуджено до 3 років позбавлення волі за нібито участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна. При цьому, сім місяців, які українець вже відбув у білоруському СІЗО, не були зараховані у загальний строк покарання”, — повідомили в МЗС.

Деталі

Відомо, що достовірних доказів провини громадянина України у суді наведено не було. Свою провину Михайло Ференець не визнає та через адвоката планує подавати апеляцію. Відомий білоруський правозахисний центр “Вясна” визнав його політв’язнем.

У МЗС справу Михайла Ференця вважають політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська.

“Справа Михайла Ференця — це черговий приклад білоруського „правосуддя“, внаслідок якого за ґратами опинились десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів та пересічних громадян Білорусі. Вимагаємо негайно звільнити громадянина України Михайла Ференця. Продовжимо захищати його інтереси усіма доступними засобами”, — додали в МЗС.

Також вони закликали владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, повернутися на шлях демократичного розвитку країни, звільнити усіх політичних в’язнів та розпочати інклюзивний діалог із залученням усіх верств білоруського суспільства.

“Україна послідовно підтримує незалежність і суверенітет Білорусі, а також прагнення білоруського народу жити у вільній, демократичній, європейській державі, в якій голос кожного громадянина враховується”.

Нагадаємо

Суд у Білорусі засудив росіянку до півтора років у колонії за твіт про Лукашенка.

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