У МЗС Польщі висловили невдоволення заявами В.Путіна щодо Смоленської катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковьский заявив, що Польща не задоволена поясненнями посольства РФ щодо слів В.Путіна, що він особисто слухав записи "інших" розмов у кабіні пілотів Ту-154, що розбився під Смоленськом, передає УНН з посиланням на Onet.
"Звичайно, ми не задоволені поясненнями російського посольства, тому що вони не пояснюють заяв президента Путіна, який коментував інші записи розмов (пілотів літака – ред.). Ми не знали таких записів", - заявив В.Ващиковьский.
Зазначається, що В.Путін під час підсумкової прес-конференції у 2016 році заявив, що особисто читав розшифровки запису розмов пілотів літака президента Польщі Леха Качинського і людини з охорони, яка увійшла до кабіни пілотів і вимагала від тих, аби вони приземлилися попри заперечення екіпажу.
Після того, Міністерство оборони Польщі повідомило, що звернулося до влади Росії з вимогою негайного надання Польщі запису розмов у кабіні пілота Ту-154м.
Таким чином, у оборонному відомстві Польщі прийшли до висновку, що Росія має розшифровку розмов між пілотами і пасажирами, яка ніколи не була представлена Польщі.
У свою чергу, посольство Росії у Варшаві заявило, що Росія не має інших аудіозаписів переговорів у літаку, крім переданих польській стороні.
"Висловлювання Путіна на тему смоленської катастрофи ґрунтувалися на загальновідомих фактах, які "відповідають результатам та висновкам офіційного розслідування за фактом катастрофи", - цитує видання російське МЗС.
Як повідомляв УНН, 16 січня Російська Федерація передала Польщі записи мовного самописця польського президентського літака, що розбився під Смоленськом у 2010 році.