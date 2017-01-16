В МИД Польши выразили недовольство заявлениями В.Путина относительно Смоленской катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша не довольна объяснениями посольства РФ относительно слов В.Путина, что он лично слушал записи "других" разговоров в кабине пилотов Ту-154, разбившегося под Смоленском, передает УНН со ссылкой на Onet.
"Конечно, мы не удовлетворены объяснениями российского посольства, потому что они не объясняют заявлений президента Путина, который комментировал другие записи разговоров (пилотов самолета - ред.). Мы не знали таких записей", - заявил В.Ващиковский.
Отмечается, что В.Путин во время итоговой пресс-конференции в 2016 году заявил, что лично читал расшифровки записи разговоров пилотов самолета президента Польши Леха Качиньского и человека с охраны, который вошел в кабину пилотов и требовал от тех, чтобы они приземлились, несмотря на возражения экипажа.
После того, Министерство обороны Польши сообщило, что обратилось к властям России с требованием немедленного предоставления Польше записи разговоров в кабине пилота Ту-154м.
Таким образом, в оборонном ведомстве Польши пришли к выводу, что Россия имеет расшифровку разговоров между пилотами и пассажирами, которая никогда не была представлена Польше.
В свою очередь, посольство России в Варшаве заявило, что Россия не имеет других аудиозаписей переговоров в самолете, кроме переданных польской стороне.
"Высказывания Путина на тему смоленской катастрофы основывались на общеизвестных фактах, которые "соответствуют результатам и выводам официального расследования по факту катастрофы", - цитирует издание российский МИД.
Как сообщал УНН, 16 января Российская Федерация передала Польше записи речевого самописца польского президентского самолета, разбившегося под Смоленском в 2010 году.