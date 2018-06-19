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У МЗС назвали теми майбутнього саміту Україна-ЄС

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КИЇВ. 19 червня. УНН. В ході саміту Україна-ЄС, який відбудеться 9 червня в Брюсселі, увага приділятиметься питанню безпеки в і навколо України. Про це в коментарі УНН розповів т.в.о. директора Департаменту ЄС та НАТО МЗС України Сергій Саєнко.

"Порядок денний буде насичений, оскільки наші заходи збігаються - і саміт Україна-ЄС, і засідання комісії Украіна-НАТО - лише за день", - сказав Саєнко.

За його словами, велику увагу на саміті з ЄС буде присвячено безпековим викликам.

"У даному випадку дійсно будемо обговорювати в першу чергу безпекову ситуацію і в Україні, і навколо України. Окрім внутрішніх реформ, окрім пріоритетів співпраці з Європейським союзом, будемо обговорювати ситуацію навколо України - у тому числі в Криму та в Азовському і Чорному морях", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться 9 липня, окрім теми реформ в Україні буде розглянуто питання вступу держави до Європейського енергетичного союзу, Митного союзу ЄС і до Єдиного цифрового ринку ЄС. Про це сказав голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе.

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