У МЗС назвали теми майбутнього саміту Україна-ЄС

"Порядок денний буде насичений, оскільки наші заходи збігаються - і саміт Україна-ЄС, і засідання комісії Украіна-НАТО - лише за день", - сказав Саєнко.

За його словами, велику увагу на саміті з ЄС буде присвячено безпековим викликам.

"У даному випадку дійсно будемо обговорювати в першу чергу безпекову ситуацію і в Україні, і навколо України. Окрім внутрішніх реформ, окрім пріоритетів співпраці з Європейським союзом, будемо обговорювати ситуацію навколо України - у тому числі в Криму та в Азовському і Чорному морях", - наголосив він.



Як повідомляв УНН, під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться 9 липня, окрім теми реформ в Україні буде розглянуто питання вступу держави до Європейського енергетичного союзу, Митного союзу ЄС і до Єдиного цифрового ринку ЄС. Про це сказав голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе.