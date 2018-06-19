В МИД назвали темы предстоящего саммита Украина-ЕС

"Повестка дня будет насыщеной, поскольку наши мероприятия совпадают - и саммит Украина-ЕС, и заседание комиссии Украина-НАТО - только за день", - сказал Саенко.

По его словам, большое внимание на саммите с ЕС будет посвящено вызовам безопасности.

"В данном случае действительно будем обсуждать в первую очередь ситуацию с безопасностью и в Украине, и вокруг Украины. Кроме внутренних реформ, кроме приоритетов сотрудничества с Европейским союзом, будем обсуждать ситуацию вокруг Украины - в том числе в Крыму, в Азовском и Черном морях", - подчеркнул он.



Как сообщал УНН, во время саммита Украина-ЕС, который состоится 9 июля, кроме темы реформ в Украине будет рассмотрен вопрос вступления государства в Европейский энергетический союз, Таможенный союз ЕС и в Единый цифровой рынок ЕС. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.