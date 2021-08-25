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У МЗС Молдови розповіли, що пасажири автобусу, який потрапив у ДТП в Києві - продовжать свій маршрут іншим транспортом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Пасажири автобуса Кишинів-Москва, який минулої ночі перекинувся на одній з вулиць Києва, отримали медичну допомогу і планують продовжити шлях в РФ на іншому транспортному засобі. Про це повідомило в середу міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови, пише УНН.

Деталі

“Відповідно до інформації, отриманої від місцевої влади, у результаті аварії декілька пасажирів отримали травми, вісім осіб, у тому числі четверо дітей, були доставлені для обстеження до місцевої лікарні. Як поінформували представники патрульної поліції України та МНС, згодом всі вісім чоловік відмовилися від госпіталізації. На даний момент в сторону Києва прямує інший автобус, який доставить їх до Москви”, — уточнили в відомстві.

Раніше

Аварія сталася вночі на вулиці Олени Теліги. Постраждали понад 20 осіб, 8 з них забрали в лікарню. Автобус рухався за маршрутом Кишинів-Москва. У салоні було багато дітей, в тому числі серед них — немовля.

Попередня причина аварії: слизька дорога і помилка водія, який не увійшов до поворот і заїхав на бордюр, після чого сталося перекидання. Поруч були свідки і патрульні, які оформляли незначне ДТП поруч. Вони дістали пасажирів з салону ще до приїзду рятувальників.

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