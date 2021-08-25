ДТП автобуса Кишинів-Москва у Києві: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Києві перекинувся пасажирський автобус. У результаті за допомогою до лікарів звернулось вісім постраждалих, серед яких чотири малолітні дитини. УНН наводить деталі події.
Деталі
Повний автобус міжнародного рейсу ледь не протаранив бензовоз та перевернувся.
Аварія сталася вночі на вулиці Олени Теліги. Постраждали більше 20 людей, 8 з них забрали до лікарні. Автобус рухався за маршрутом Кишинів-Москва. У салоні було багато дітей, зокрема серед них — новонароджений.
Обійшлося без тяжких травм. Більшість людей отримали забої голови, декілька людей перелами кінцівок та ребер. Попередня причина аварії: слизька дорога і помилка водія, який не увійшов у поворот та заїхав на бордюр, після чого сталося перекидання. Поруч були свідки і патрульні, які оформлювали незначне ДТП поруч. Вони дістали пасажирів з салону ще до приїзду рятувальників. Компанія-перевізник пообіцяла надати людям новий автобус і довезти до РФ.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.
Доповнення
Столиця випередила усю Київську область за кількістю ДТП на вихідних.