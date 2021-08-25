ДТП автобуса Кишинів-Москва у Києві: деталі

Деталі

Повний автобус міжнародного рейсу ледь не протаранив бензовоз та перевернувся.

Аварія сталася вночі на вулиці Олени Теліги. Постраждали більше 20 людей, 8 з них забрали до лікарні. Автобус рухався за маршрутом Кишинів-Москва. У салоні було багато дітей, зокрема серед них — новонароджений.

Обійшлося без тяжких травм. Більшість людей отримали забої голови, декілька людей перелами кінцівок та ребер. Попередня причина аварії: слизька дорога і помилка водія, який не увійшов у поворот та заїхав на бордюр, після чого сталося перекидання. Поруч були свідки і патрульні, які оформлювали незначне ДТП поруч. Вони дістали пасажирів з салону ще до приїзду рятувальників. Компанія-перевізник пообіцяла надати людям новий автобус і довезти до РФ.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Доповнення

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