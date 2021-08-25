У Києві перекинувся автобус на іноземних номерах. Постраждало 8 пасажирів, серед них діти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Києві перекинувся пасажирський автобус. У результаті за допомогою до лікарів звернулось вісім постраждалих, серед яких чотири малолітні дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію поліції Києва.
ДТП сталася сьогодні вночі на вулиці Олени Теліги, у поліцію про неї повідомили о 1:50.
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“Попередньо правоохоронці встановили, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, внаслідок чого автобус перекинувся. У результаті вісім пасажирів, серед яких чотири малолітні дитини, отримали тілесні ушкодження. Лікарі оглянули потерпілих та надали необхідну медичну допомогу”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поліцейські перевірили стан водія на вмисність алкоголю. Драгер показав, що чоловік був тверезий.
Зазначається, що ця подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація.
На оприлюднених поліцією фото видно, що автобус - на іноземній реєстрації.
Додамо, що як повідомляють у ЗМІ, перекинувся туристичний автобус Setra, що слідував за маршрутом “Кишинів-Москва”.
Доповнення
Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП — з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).