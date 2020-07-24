У МВС розповіли, у кого з поліцейських найвищі зарплати

"У нас постійно йде процес реформування кіберполіції. Кілька років тому ми підвищили зарплатню і зробили так, що у нас там зарплатня одна з найвищих у поліції – 40-45 тис. грн – саме тому, що кіберспеціалісти з кібербезпеки… нам складно було взагалі знайти людей на зарплату 15 тис. грн. Тому що системні адміністратори у звичайних невеличких компаніях заробляють мінімум 20-25 тис. грн, а серйозні спеціалісти отримують 2-3 тис. доларів США, мабуть, навіть більше. Тому зараз у нас у кіберполіції спеціальний підрозділ, де отримують великі щодо інших, зарплати, саме для того, щоб боронити інтереси громадян і держави в кіберпросторі", - повідомив Геращенко.

Водночас, за його словами, зарплата патрульного поліцейського становить лише 12 тис. грн на місяць.

Як повідомляв УНН, 10 червня Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд грн для доплат правоохоронцям, які протистоять COVID-19.

Зазначені кошти розподілили наступним чином: