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У МВС розповіли, у кого з поліцейських найвищі зарплати

У МВС розповіли, у кого з поліцейських найвищі зарплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Найбільші заробітні плати серед правоохоронців отримують співробітники кіберполіції. Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"У нас постійно йде процес реформування кіберполіції. Кілька років тому ми підвищили зарплатню і зробили так, що у нас там зарплатня одна з найвищих у поліції – 40-45 тис. грн – саме тому, що кіберспеціалісти з кібербезпеки… нам складно було взагалі знайти людей на зарплату 15 тис. грн. Тому що системні адміністратори у звичайних невеличких компаніях заробляють мінімум 20-25 тис. грн, а серйозні спеціалісти отримують 2-3 тис. доларів США, мабуть, навіть більше. Тому зараз у нас у кіберполіції спеціальний підрозділ, де отримують великі щодо інших, зарплати, саме для того, щоб боронити інтереси громадян і держави в кіберпросторі", - повідомив Геращенко.

Водночас, за його словами, зарплата патрульного поліцейського становить лише 12 тис. грн на місяць.

Як повідомляв УНН, 10 червня Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд грн для доплат правоохоронцям, які протистоять COVID-19.

Зазначені кошти розподілили наступним чином:

  • Апарату МВС ― 171 млн 081,6 тис. грн;
  • Нацгвардії ― 125 млн 105,5 тис. грн;
  • Адміністрації Державної прикордонної служби ― 103 млн 774,7 тис. грн;
  • Державній службі з надзвичайних ситуацій ― 51 млн 302,5 тис. грн;
  • Нацполіції ― 2 млрд 249 млн 861 тис. грн.
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