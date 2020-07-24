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В МВД рассказали, у кого из полицейских самые высокие зарплаты

В МВД рассказали, у кого из полицейских самые высокие зарплаты

Киев  •  УНН

 • 77231 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Самые большие заработные платы среди правоохранителей получают сотрудники киберполиции. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"У нас постоянно идет процесс реформирования киберполиции. Несколько лет назад мы повысили зарплату и сделали так, что у нас там зарплата одна из самых высоких в полиции - 40-45 тыс. грн - именно потому, что киберспециалисты по кибербезопасности... нам сложно было вообще найти людей на зарплату 15 тыс. грн. Потому что системные администраторы в обычных небольших компаниях зарабатывают минимум 20-25 тыс. грн, а серьезные специалисты получают 2-3 тыс. долларов США, наверное, даже больше. Поэтому сейчас у нас в киберполиции специальное подразделение, где получают большие относительно других, зарплаты, именно для того, чтобы защищать интересы граждан и государства в киберпространстве", - сообщил Геращенко.

Однако, по его словам, зарплата патрульного полицейского составляет всего лишь 12 тыс. грн в месяц.

Как сообщал УНН, 10 июня Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн грн для доплат правоохранителям, которые противостоят COVID-19.

Указанные средства были распределены следующим образом:

  • Аппарату МВД - 171 млн 081,6 тыс. грн;
  • Нацгвардии - 125 млн 105,5 тыс. грн;
  • Администрации Государственной пограничной службы - 103 млн 774,7 тыс. грн;
  • Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 51 млн 302,5 тыс. гГрн;
  • Нацполиции - 2 млрд 249 млн 861 тыс. грн.
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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