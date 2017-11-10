У МВС пропонують, щоб перше водійське посвідчення видавалося на 2 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ пропонує обмежити термін дії водійського посвідчення. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
За його словами пропонується, щоб вперше водійське посвідчення видавалося терміном дії на 2 роки.
"Після завершення цього терміну заміна посвідчення відбувається без складання іспитів на постійне терміном на 30 років, якщо особа протягом цього терміну не вчинила 3 або більше порушень правил дорожнього руху. В іншому разі особа повинна повторно скласти іспит," - додав міністр.
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