У МВС пропонують, щоб перше водійське посвідчення видавалося на 2 роки

За його словами пропонується, щоб вперше водійське посвідчення видавалося терміном дії на 2 роки.

"Після завершення цього терміну заміна посвідчення відбувається без складання іспитів на постійне терміном на 30 років, якщо особа протягом цього терміну не вчинила 3 або більше порушень правил дорожнього руху. В іншому разі особа повинна повторно скласти іспит," - додав міністр.

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