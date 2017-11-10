В МВД предлагают, чтобы первое водительское удостоверение выдавалось на 2 года
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министерство внутренних дел предлагает ограничить срок действия водительского удостоверения. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
По его словам предлагается, чтобы впервые водительское удостоверение выдавалось сроком действия на 2 года.
"После завершения этого срока замена удостоверения происходит без сдачи экзаменов на постоянное сроком на 30 лет, если гражданин в течение этого срока не сделал 3 или более нарушений правил дорожного движения. В противном случае гражданин должен повторно сдать экзамен", - добавил министр.
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