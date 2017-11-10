В МВД предлагают, чтобы первое водительское удостоверение выдавалось на 2 года

По его словам предлагается, чтобы впервые водительское удостоверение выдавалось сроком действия на 2 года.

"После завершения этого срока замена удостоверения происходит без сдачи экзаменов на постоянное сроком на 30 лет, если гражданин в течение этого срока не сделал 3 или более нарушений правил дорожного движения. В противном случае гражданин должен повторно сдать экзамен", - добавил министр.

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