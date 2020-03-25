У МВС пояснили, що передбачає режим “надзвичайної ситуації”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні сьогодні було запроваджено режим “надзвичайної ситуації”, тож МВС оприлюднило роз’яснення про те, що передбачає дане рішення, передає УНН.
Так, зазначають у відомстві, є “велика різниця між “надзвичайною ситуацією” і “надзвичайним станом”.
“Режим надзвичайної ситуації на території України або окремих регіонів вводиться за рішенням Кабінету Міністрів України”, — підкреслили у МВС.
За даними міністерства, він запроваджується у випадку, коли в країні чи окремому регіоні порушено нормальні умови життєдіяльності: під час техногенних катастроф, стихійних лих чи епідемій.
Під час режиму НС влада організовує:
— Визначається керівник робіт чи Штаб, відповідальні за ліквідацію пригоди;
— Штаб має право напряму залучати будь-які держструктури та сили для подолання НС;
— Інформування населення;
— У разі необхідності в зоні НС можлива евакуація населення;
— Безперервний контроль за розвитком НС та моніторинг епідемічної ситуації;
— Режим карантину, у тому числі: заборона масових заходів, обмеження руху пасажирського транспорту, закриття кордонів;
— Зупинення діяльності суб‘єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони;
— Комплекс санітарно-гігієнічних протиепідемічних та лікувальних заходів;
— Посилена охорона громадського порядку, патрулювання небезпечних в епідвідношенні об’єктів;
— Залучення необхідних сил і засобів та забезпечення роботи медичних і протиепідеміологічних установ.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.