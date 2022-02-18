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У МВС хочуть автоматизувати процес обігу зброї: як це спростить життя українцям

У МВС хочуть автоматизувати процес обігу зброї: як це спростить життя українцям

Київ • УНН

 • 16676 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Проєкт зі створення Єдиного реєстру зброї був визначений міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським першочерговим. Законодавче врегулювання порядку обігу зброї є пріоритетним питанням, наголошує заступник міністра Ігор Бондаренко, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

“Сьогодні ми маємо на меті автоматизувати процес обігу зброї. Цей реєстр має не лише спростити алгоритм придбання зброї, а й забезпечить відстеження всього циклу використання зброї. Для громадян це насамперед означає, що вони зможуть отримати комплексну послугу, подавши єдиний пакет документів у одному місці”, — зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Реєстр стане складовою частиною Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ і автоматизує облік зброї. Це дасть змогу верифікувати інформацію про права у сфері обігу зброї. Тобто МВС отримає можливість провести ідентифікацію зброї та однозначно прив’язати її до особи, яка нею володіє.

Також нововведення стосуватимуться ліцензованих суб’єктів господарської діяльності, яким надаватиметься право здійснювати реєстрацію продажу зброї в Реєстрі, перевірку даних заявника та оформлення продажу зброї, проводити верифікацію дозволу (наявність запису у реєстрі, терміну його дії, права на придбання, зберігання, носіння, перевезення тощо).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС презентували Єдиний реєстр вогнепальної зброї

Нагадаємо, 15 — 16 лютого у столиці відбулася Перша національна конференція з питань запобігання та боротьби з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах. Захід проходив у рамках спільного проєкту ОБСЄ та Міністерства внутрішніх справ України.

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