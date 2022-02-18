В МВД хотят автоматизировать процесс оборота оружия: как это упростит жизнь украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Проект по созданию Единого реестра оружия был определен министром внутренних дел Денисом Монастырским. Законодательное урегулирование порядка оборота оружия является приоритетным вопросом, отмечает заместитель министра Игорь Бондаренко, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
“Сегодня мы имеем целью автоматизировать процесс оборота оружия. Этот реестр должен не только упростить алгоритм приобретения оружия, но и обеспечит отслеживание всего цикла использования оружия. Для граждан это прежде всего означает, что они смогут получить комплексную услугу, подав единый пакет документов в одном месте”, — отметил заместитель министра внутренних дел.
Реестр станет составной частью Единой информационной системы Министерства внутренних дел и автоматизирует учет оружия. Это позволит верифицировать информацию о правах в сфере оборота оружия. То есть МВД получит возможность провести идентификацию оружия и однозначно привязать его к лицу, которое им владеет.
Также нововведения коснутся лицензированных субъектов хозяйственной деятельности, которым будет предоставляться право осуществлять регистрацию продажи оружия в Реестре, проверку данных заявителя и оформление продажи оружия, проводить верификацию разрешения (наличие записи в реестре, срока его действия, права на приобретение, хранение, ношение, перевозку и др).
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Напомним, 15 — 16 февраля в столице состоялась Первая национальная конференция по вопросам предотвращения и борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях. Мероприятие проходило в рамках совместного проекта ОБСЕ и Министерства внутренних дел Украины.