У МВФ заявили, що поки не планують відправляти місію до України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд поки не планує відправляти до України місію для перегляду програми співпраці. Про це заявив заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей у Вашингтоні, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“У нас немає запланованої місії щодо перегляду програми співпраці на цьому етапі”, — сказав Мюррей.
Він додав, що говорити про нові транші кредиту для України рано.
“У нас наразі є куди рухатися для завершення перегляду програми, тому наразі говорити про транші рано”, — додав Мюррей.
Нагадаємо, 14 грудня виконувач обов’язків голови Національного банку України Яків Смолій заявив, що очікує прибуття місії Міжнародного валютного фонду у січні й надання чергового траншу кредиту — у другому кварталі 2018 року.