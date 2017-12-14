В МВФ заявили, что пока не планируют отправлять миссию в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Международный валютный фонд пока не планирует отправлять в Украину миссию для пересмотра программы сотрудничества. Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"У нас нет запланированной миссии по пересмотру программы сотрудничества на этом этапе", - сказал Мюррей.
Он добавил, что говорить о новых траншах кредита для Украины рано.
"У нас пока есть куда двигаться для завершения пересмотра программы, поэтому пока говорить о транше рано", - добавил Мюррей.
Напомним, 14 декабря исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда в январе и предоставление очередного транша кредита - во втором квартале 2018 года.