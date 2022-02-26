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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У МВФ заявили, що підтримають Україну усіма можливими способами

У МВФ заявили, що підтримають Україну усіма можливими способами

Київ • УНН

 • 158146 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Міжнародному валютному фонді запевнили Україну у підтримці. Він продовжує тісно співпрацювати з урядом, щоб допомогти нашій державі всіма можливими способами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.

Цитата

“Міністерство фінансів продовжує комунікацію з Міжнародним валютним фондом щодо інструментів підтримки України. Усі обговорення ведуться дистанційно за участю співробітників з Вашингтона. Зокрема сторони вивчають варіанти подальшої фінансової підтримки, у тому числі в рамках чинної програми співробітництва Stand-by на суму 2,2 млрд доларів США. Окрім того, уряд України запросив у МВФ додаткове екстрене фінансування”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

МВФ запевнив Україну у підтримці, співробітники Фонду продовжуватимуть тісно співпрацювати з урядом України, щоб допомогти нашій державі усіма можливими способами.

“Міжнародний валютний фонд також співпрацює з Групою Світового банку та іншими партнерами для посилення підтримки України”, — заявили в Мінфіні.

Нагадаємо 

Американська співачка Мадонна підтримала Україну та закликала надсилати гуманітарну допомогу.

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