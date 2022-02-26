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В МВФ заявили, что поддержат Украину всеми возможными способами

В МВФ заявили, что поддержат Украину всеми возможными способами

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Международном валютном фонде Украину заверили в поддержке. Он продолжает тесно сотрудничать с правительством, чтобы помочь нашему государству всеми возможными способами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Цитата

“Министерство финансов продолжает коммуникацию с Международным валютным фондом относительно инструментов поддержки Украины. Все обсуждения ведутся дистанционно с участием сотрудников из Вашингтона. В частности стороны изучают варианты дальнейшей финансовой поддержки, в том числе в рамках действующей программы сотрудничества Stand-by на сумму 2,2 млрд долларов США. Кроме того, правительство Украины запросило у МВФ дополнительное экстренное финансирование”, — говорится в сообщении.

Детали

МВФ заверил Украину в поддержке, сотрудники Фонда будут продолжать тесно сотрудничать с правительством Украины, чтобы помочь нашей стране всеми возможными способами.

“Международный валютный фонд также сотрудничает с Группой Всемирного банка и другими партнерами для усиления поддержки Украины”, — заявили в Минфине.

Напомним

Американская певица Мадонна поддержала Украину и призвала присылать гуманитарную помощь.

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