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У МОЗ заявили, що цього тижня опрацьовуватимуть з АМКУ критерії для міжнародних закупівель

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я на цьому тижні опрацьовує з Державною регуляторною службою і Антимонопольним комітетом критерії для закупівельників для міжнародних закупівель. Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

“Що стосується міжнародних закупівель, цього тижня МОЗ опрацьовує з Державною регуляторною службою, Антимонопольним комітетом критерії для закупівельників, після чого будуть опубліковані оголошення та оцінки-пропозиції”, - сказала Світлана Шаталова.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про ситуацію з поставками ліків.

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