У МОЗ заявили, що цього тижня опрацьовуватимуть з АМКУ критерії для міжнародних закупівель

“Що стосується міжнародних закупівель, цього тижня МОЗ опрацьовує з Державною регуляторною службою, Антимонопольним комітетом критерії для закупівельників, після чого будуть опубліковані оголошення та оцінки-пропозиції”, - сказала Світлана Шаталова.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли про ситуацію з поставками ліків.