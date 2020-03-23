У МОЗ запевнили, що під час карантину робити онлайн замовлення продуктів - безпечно

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час спалаху коронавірусу робити онлайн замовлення продуктів харчування – безпечно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram МОЗ.

"Робити онлайн-замовлення продуктів харчування під час спалаху COVID-19 безпечно. У зв’язку з карантином МОЗ України рекомендує громадянам утриматись від відвідування місць скупчення людей та для мінімізації контактів, по можливості, користуватися онлайн-послугами, зокрема і для придбання продуктів харчування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, коронавірус найбільше живе на поверхні пластику – 5 днів, а найменше у повітрі – до 3 годин.

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