У МОЗ запевнили, що під час карантину робити онлайн замовлення продуктів - безпечно
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час спалаху коронавірусу робити онлайн замовлення продуктів харчування – безпечно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram МОЗ.
"Робити онлайн-замовлення продуктів харчування під час спалаху COVID-19 безпечно. У зв’язку з карантином МОЗ України рекомендує громадянам утриматись від відвідування місць скупчення людей та для мінімізації контактів, по можливості, користуватися онлайн-послугами, зокрема і для придбання продуктів харчування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, коронавірус найбільше живе на поверхні пластику – 5 днів, а найменше у повітрі – до 3 годин.