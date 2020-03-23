В Минздраве заверили, что во время карантина делать онлайн заказ продуктов - безопасно
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Во время вспышки коронавируса делать онлайн заказ продуктов питания - безопасно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Минздрава.
"Делать онлайн-заказ продуктов питания во время вспышки COVID-19 безопасно. В связи с карантином Минздрав Украины рекомендует гражданам воздержаться от посещения мест скопления людей и для минимизации контактов, по возможности, пользоваться онлайн-услугами, в том числе для приобретения продуктов питания", - говорится в сообщении.
Напомним, коронавирус дольше всего живет на поверхности пластика - 5 дней, а меньше всего в воздухе - до 3 часов.