У МОЗ розповіли, скільки тестів на COVID-19 можуть зробити за день вірусологічні лабораторії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За добу кожна вірусологічна лабораторія може проводити як мінімум 200 тестів на COVID-19. Також є більш потужні лабораторії, що можуть робити до 2 тис. тестів. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Наразі кожна вірусологічна лабораторія може проводити як мінімум 200 тестів за добу. В той же час, є лабораторії набагато потужніші, які можуть до 2 тис. тестів проводити за добу. Ми створили експертну бригаду з провідних вірусологів України, які сьогодні проїжджають по всіх вірусологічних лабораторіях і допомагають їм налаштувати алгоритми тестування на тих приладах для ідентифікаторів ПЛР, які існують", - сказав Віктор Ляшко.
Він додав, що тестами Україна забезпечена - було 50 тис., сьогодні очікується ще 100 тис. тестів, а в майбутньому очікується 20 тис. наборів, що дадуть змогу провести 2 млн тестів для ПЛР-діагностики.
Нагадаємо, в областях забором зразків на COVID-19 займаються 567 мобільних бригад.