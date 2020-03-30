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В областях забором зразків на COVID-19 займатимуться 567 мобільних бригад - МОЗ

В областях забором зразків на COVID-19 займатимуться 567 мобільних бригад - МОЗ

Київ • УНН

 • 17445 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. В областях України створили вже 567 мобільних бригад, які будуть забирати зразки для проведення тестування на COVID-19 у вірусологічних лабораторіях методом полімеразної ланцюгової реакції. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Моїм розпорядженням, як голови з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, було дано доручення створити мобільні бригади в кожній області, у кожному районі. Мобільні бригади створені для того, щоб забирати зразки для проведення тестування у вірусологічних лабораторіях методом полімеразної ланцюгової реакції. Наразі таких бригад створено вже 567", - сказав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що саме ці бригади будуть виїжджати на місця дислокації пацієнта і забирати зразки, а потім передавати їх до вірусологічних лабораторій.

Нагадаємо, МОЗ обіцяли створити спеціальні бригади для пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Українські Національні Новини

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