МОЗ обіцяє створити спеціальні бригади для пацієнтів з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В Україні буде створено мобільні медичні бригади, що виїжджатимуть до пацієнтів з підозрою на COVID-19. Про це у Telegram-каналі повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає УНН.
"Всім обласним штабам з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в Україні доручено створити при центральних районних лікарнях мобільні бригади. Бригади будуть виїжджати на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ вважають, що така ініціатива зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.
Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що екстрена медична допомога в Україні не повинна і не буде використовуватись по дзвінку на приїзд для тестувань на коронавірусну інфекцію.