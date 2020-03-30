В областях забором образцов на COVID-19 будут заниматься 567 мобильных бригад - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В областях Украины создали уже 567 мобильных бригад, которые будут забирать образцы для проведения тестирования на COVID-19 в вирусологических лабораториях методом полимеразной цепной реакции. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Моим распоряжением, как главы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, было дано поручение создать мобильные бригады в каждой области, в каждом районе. Мобильные бригады созданы для того, чтобы забирать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом полимеразной цепной реакции. Сейчас таких бригад создано уже 567", - сказал Ляшко.
Он отметил, что именно эти бригады будут выезжать на места дислокации пациента и забирать образцы, а затем передавать их в вирусологические лаборатории.
Напомним, Минздрав обещали создать специальные бригады для пациентов с подозрением на COVID-19.