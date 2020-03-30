В Минздраве рассказали, сколько тестов на COVID-19 могут сделать за день вирусологические лаборатории
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В сутки каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов на COVID-19. Также более мощные лаборатории, могут делать до 2 тыс. тестов. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов в сутки. В то же время, есть лаборатории гораздо более мощные, которые могут до 2 тыс. тестов проводить в сутки. Мы создали экспертную бригаду из ведущих вирусологов Украины, которые сегодня проезжают по всех вирусологических лабораториях и помогают им настроить алгоритмы тестирования на тех приборах для идентификаторов ПЦР, которые существуют", - сказал Ляшко.
Он добавил, что тестами Украина обеспечена - было 50 тыс., сегодня ожидается еще 100 тыс. тестов, а в будущем ожидается 20 тыс. наборов, которые позволят провести 2 млн тестов для ПЦР-диагностики.
Напомним, в областях забором образцов на COVID-19 занимаются 567 мобильных бригад.