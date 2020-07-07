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У МОЗ пояснили причини перенаправлення тестів на COVID-19 до інших лабораторій

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Якщо у якомусь лабораторному центрі виникають черги, то тести перенаправляють до інших лабораторних центрів, які розташовані у інших областях. Це буде відбуватися до того часу, поки у всіх лабораторних центрах не будуть нарощені потужності, які дозволять цього не робити. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Потреба перенаправлення в інші лабораторні центри... вона була викликана чергами, які утворилися у лабораторному центрі, люди довго чекали на свої результати. Якщо ми бачимо збільшення черги по дослідженням, то ми починаємо швидко перенаправляти в інші лабораторні центри, поки ми не наростимо потужності лабораторних центрів до такого рівня, щоб в цьому не було потреби", - зазначив він.

Окрім того, протягом трьох місяців в Україні кількість лабораторій, які роблять ПЛР-тестування збільшилася на 79.

"Протягом 3-х місяців ми вже по всій країні відновлюємо ту систему, яка була зруйнована. На початку епідемії у нас в країні було 3 лабораторії, які робили ПЛР-тестування, сьогодні їх 82. Ми оновлювали обладнання, продовжуємо оснащувати лабораторні центри. Також був кадровий голод у лабораторних центрах, ми за ці 3 місяці перенавчали наших лікарів, продовжуємо це робити. Ми збільшували чисельність людей, які працюють у лабораторному центрі, це наш пріоритет, будемо збільшувати штат", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу – 564.

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