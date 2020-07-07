В Минздраве объяснили причины перенаправления тестов на COVID-19 в другие лаборатории

КИЕВ. 7 июля. УНН. Если в каком-то лабораторном центре возникают очереди, то тесты перенаправляют в другие лабораторные центры, расположенные в других областях. Это будет происходить до тех пор, пока во всех лабораторных центрах не будет нарощенных мощностей, которые позволят этого не делать. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.