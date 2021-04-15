У МОЗ повідомили про успішний старт проекту щодо аеромедичної евакуації

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні 1 квітня успішно стартував пілотний проект з аеромедичної евакуації. У Львівській області бригада здійснила вже три вильоти. Про це сказав на онлайн-брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Завдяки зусиллям МОЗ, МВС, ДСНС та Національної поліції успішний старт даного пілотного проекту відбувся у передбачені терміни, і реалізується не лише на папері, але і у реальному житті. На сьогодні на цілодобовому чергуванні у Львівській області знаходиться медичний гелікоптер, відповідний екіпаж і бригада медиків, які здійснюють цілодобове чергування і готові здійснити виліт у випадку необхідності проведення аеромедичної евакуації паціентів, які потребують необхідної медичної допомоги”, — сказав Іващенко.

Деталі

Зі слів заступника міністра, протягом минулого тижня відбулось уже три вильоти. Мова йде про евакуацію людей із віддалених регіонів Львівської області.

“У двох пацієнтів було встановлено діагноз інсульт, третій пацієнт постраждав внаслідок ДТП, у якого були переломи кінцівок та травми”, — додав він.

Довідково

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Львівська область перша в Україні, де з 1 квітня стартував пілотний проект з надання аеромедичної допомоги.

Львівські бригади отримали гелікоптер ЕС-145 із медичним модулем (екіпаж+медбригада).

10 квітня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що на Львівщині був здійснений перший політ в рамках проекту аеромедичної медицини.

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