В Минздраве сообщили об успешном старте проекта касательно аэромедицинской эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине 1 апреля успешно стартовал пилотный проект касательно аэромедицинской эвакуации. Во Львовской области бригада осуществила уже три вылета. Об этом сказал на онлайн-брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.
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“Благодаря усилиям Минздрава, МВД, ГСЧС и Национальной полиции успешный старт данного пилотного проекта состоялся в предусмотренные сроки, и реализуется не только на бумаге, но и в реальной жизни. Сегодня на круглосуточном дежурстве во Львовской области находится медицинский вертолет, соответствующий экипаж и бригада медиков, осуществляющих круглосуточное дежурство и готовых осуществить вылет в случае необходимости проведения аэромедицинской эвакуации пациентов, которые нуждаются в необходимой медицинской помощи”, — сказал Иващенко.
Детали
По словам заместителя министра, на прошлой неделе состоялось уже три вылета. Речь идет об эвакуации людей из отдаленных регионов Львовской области.
“У двух пациентов был установлен диагноз инсульт, третий пациент пострадал в результате ДТП, у которого были переломы конечностей и травмы”, — добавил он.
Справка
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Львовская область первая в Украине, где с 1 апреля стартовал пилотный проект по предоставлению аэромедицинской помощи.
Львовские бригады получили вертолет ЕС-145 с медицинским модулем (экипаж+медбригад).
10 апреля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во Львовской области был осуществлен первый полет в рамках проекта аэромедицинской медицины.