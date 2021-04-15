В Минздраве сообщили об успешном старте проекта касательно аэромедицинской эвакуации

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 64267 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 127250 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 182607 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 184714 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 269433 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 311856 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156692 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142863 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 267341 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126278 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 188217 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 168037 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 206887 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 101508 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 175564 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 311865 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 267347 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 423334 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 389379 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 372836 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 47628 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 175565 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 206888 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 188218 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 269438 просмотра
Актуальное
В Минздраве сообщили об успешном старте проекта касательно аэромедицинской эвакуации

В Минздраве сообщили об успешном старте проекта касательно аэромедицинской эвакуации

Киев  •  УНН

 • 13796 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине 1 апреля успешно стартовал пилотный проект касательно аэромедицинской эвакуации. Во Львовской области бригада осуществила уже три вылета. Об этом сказал на онлайн-брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Благодаря усилиям Минздрава, МВД, ГСЧС и Национальной полиции успешный старт данного пилотного проекта состоялся в предусмотренные сроки, и реализуется не только на бумаге, но и в реальной жизни. Сегодня на круглосуточном дежурстве во Львовской области находится медицинский вертолет, соответствующий экипаж и бригада медиков, осуществляющих круглосуточное дежурство и готовых осуществить вылет в случае необходимости проведения аэромедицинской эвакуации пациентов, которые нуждаются в необходимой медицинской помощи”, — сказал Иващенко.

Детали

По словам заместителя министра, на прошлой неделе состоялось уже три вылета. Речь идет об эвакуации людей из отдаленных регионов Львовской области.

“У двух пациентов был установлен диагноз инсульт, третий пациент пострадал в результате ДТП, у которого были переломы конечностей и травмы”, — добавил он.

Справка

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Львовская область первая в Украине, где с 1 апреля стартовал пилотный проект по предоставлению аэромедицинской помощи.

Львовские бригады получили вертолет ЕС-145 с медицинским модулем (экипаж+медбригад).

10 апреля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во Львовской области был осуществлен первый полет в рамках проекта аэромедицинской медицины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы