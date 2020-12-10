У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Станом на 10 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Сумщині, у Києві та на Запоріжжі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 841,9 (-), у місті Києві – 756,1 (+) та у Запорізькій області – 746,0 (+).
Найнижчий показник захворюваності: у Вінницькій області - 184,2 (-), у Кіровоградській області – 219,6 (+) та у Луганській області - 224,7 (+).
Додамо, в Україні на ранок 10 грудня зафіксовано вже 858 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 371.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.