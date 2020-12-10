МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом нових випадків COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області - по більш ніж тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях", - зазначив голова МОЗ.

Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

  • Київ – 86 437 (+1 899 за добу)
  • Вінницька – 19 206 (+218)
  • Волинська – 27 194 (+362)
  • Дніпропетровська – 46 891 (+835)
  • Донецька – 27 678 (+634)
  • Житомирська – 32 987 (+489)
  • Закарпатська – 25 344 (+315)
  • Запорізька – 39 758 (+1 060)
  • Івано-Франківська – 40 007 (+277)
  • Київська – 46 211 (+714)
  • Кіровоградська – 6 744 (+220)
  • Луганська – 7 436 (+161)
  • Львівська – 51 915 (+540)
  • Миколаївська – 22 621 (+494)
  • Одеська – 54 840 (+717)
  • Полтавська – 27 772 (+550)
  • Рівненська – 35 034 (+456)
  • Сумська – 34 611 (+385)
  • Тернопільська – 30 462 (+259)
  • Харківська – 60 992 (+719)
  • Херсонська – 13 039 (+213)
  • Хмельницька – 33 426 (+466)
  • Черкаська – 29 449 (+721)
  • Чернівецька – 36 044 (+218)
  • Чернігівська – 22 616 (+449)

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 10 грудня зафіксовано вже 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470. Добовий приріст випадків захворювання - понад 13 тисяч, що більше, ніж напередодні. При цьому зафіксовано рекордну кількість госпіталізованих за добу - майже 3 тисячі осіб.

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