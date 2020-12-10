МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом нових випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях", - зазначив голова МОЗ.

Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 86 437 (+1 899 за добу)



Вінницька – 19 206 (+218)



Волинська – 27 194 (+362)



Дніпропетровська – 46 891 (+835)



Донецька – 27 678 (+634)



Житомирська – 32 987 (+489)



Закарпатська – 25 344 (+315)



Запорізька – 39 758 (+1 060)



Івано-Франківська – 40 007 (+277)



Київська – 46 211 (+714)



Кіровоградська – 6 744 (+220)



Луганська – 7 436 (+161)



Львівська – 51 915 (+540)



Миколаївська – 22 621 (+494)



Одеська – 54 840 (+717)



Полтавська – 27 772 (+550)



Рівненська – 35 034 (+456)



Сумська – 34 611 (+385)



Тернопільська – 30 462 (+259)



Харківська – 60 992 (+719)



Херсонська – 13 039 (+213)



Хмельницька – 33 426 (+466)



Черкаська – 29 449 (+721)



Чернівецька – 36 044 (+218)



Чернігівська – 22 616 (+449)



Нагадаємо, в Україні на 8 годину 10 грудня зафіксовано вже 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470. Добовий приріст випадків захворювання - понад 13 тисяч, що більше, ніж напередодні. При цьому зафіксовано рекордну кількість госпіталізованих за добу - майже 3 тисячі осіб.