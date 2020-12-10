МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві та Запорізькій області - по більш ніж тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях", - зазначив голова МОЗ.
Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 86 437 (+1 899 за добу)
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- Вінницька – 19 206 (+218)
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- Волинська – 27 194 (+362)
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- Дніпропетровська – 46 891 (+835)
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- Донецька – 27 678 (+634)
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- Житомирська – 32 987 (+489)
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- Закарпатська – 25 344 (+315)
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- Запорізька – 39 758 (+1 060)
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- Івано-Франківська – 40 007 (+277)
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- Київська – 46 211 (+714)
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- Кіровоградська – 6 744 (+220)
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- Луганська – 7 436 (+161)
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- Львівська – 51 915 (+540)
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- Миколаївська – 22 621 (+494)
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- Одеська – 54 840 (+717)
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- Полтавська – 27 772 (+550)
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- Рівненська – 35 034 (+456)
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- Сумська – 34 611 (+385)
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- Тернопільська – 30 462 (+259)
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- Харківська – 60 992 (+719)
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- Херсонська – 13 039 (+213)
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- Хмельницька – 33 426 (+466)
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- Черкаська – 29 449 (+721)
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- Чернівецька – 36 044 (+218)
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- Чернігівська – 22 616 (+449)
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Нагадаємо, в Україні на 8 годину 10 грудня зафіксовано вже 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470. Добовий приріст випадків захворювання - понад 13 тисяч, що більше, ніж напередодні. При цьому зафіксовано рекордну кількість госпіталізованих за добу - майже 3 тисячі осіб.