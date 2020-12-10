Минздрав назвал регионы-лидеры по суточному приросту новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Запорожской области - по более чем тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях", - отметил глава Минздрава.
Ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 86437 (+1 899 за сутки)
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- Винницкая - 19206 (+218)
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- Волынская - 27194 (+362)
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- Днепропетровск - 46891 (+835)
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- Донецк - 27678 (+634)
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- Житомирская - 32 987 (+489)
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- Закарпатская - 25 344 (+315)
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- Запорожская - 39 758 (+1 060)
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- Ивано-Франковск - 40007 (+277)
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- Киевская - 46211 (+714)
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- Кировоградская - 6744 (220)
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- Луганская - 7436 (+161)
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- Львовская - 51915 (+540)
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- Николаевская - 22621 (+494)
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- Одесская - 54 840 (+717)
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- Полтавская - 27772 (+550)
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- Ровенская - 35034 (+456)
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- Сумская - 34611 (+385)
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- Тернопольская - 30462 (+259)
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- Харьковская - 60992 (+719)
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- Херсонская - 13039 (+213)
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- Хмельницкая - 33426 (+466)
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- Черкасская - 29 449 (+721)
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- Черновицкая - 36 044 (+218)
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- Черниговская - 22 616 (+449)
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Напомним, в Украине на 8:00 10 декабря зафиксировано уже 858 714 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 465 021 человек, летальных исходов - 14 470. Суточный прирост случаев заболевания - более 13 000, что больше, чем накануне. При этом зафиксировано рекордное количество госпитализированных за сутки - почти 3000 человек.