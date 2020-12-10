Минздрав назвал регионы-лидеры по суточному приросту новых случаев COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Запорожской области - по более чем тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях", - отметил глава Минздрава.

Ситуация с заболеваемостью по областям и в Киеве выглядит так:

  • Киев - 86437 (+1 899 за сутки)
  • Винницкая - 19206 (+218)
  • Волынская - 27194 (+362)
  • Днепропетровск - 46891 (+835)
  • Донецк - 27678 (+634)
  • Житомирская - 32 987 (+489)
  • Закарпатская - 25 344 (+315)
  • Запорожская - 39 758 (+1 060)
  • Ивано-Франковск - 40007 (+277)
  • Киевская - 46211 (+714)
  • Кировоградская - 6744 (220)
  • Луганская - 7436 (+161)
  • Львовская - 51915 (+540)
  • Николаевская - 22621 (+494)
  • Одесская - 54 840 (+717)
  • Полтавская - 27772 (+550)
  • Ровенская - 35034 (+456)
  • Сумская - 34611 (+385)
  • Тернопольская - 30462 (+259)
  • Харьковская - 60992 (+719)
  • Херсонская - 13039 (+213)
  • Хмельницкая - 33426 (+466)
  • Черкасская - 29 449 (+721)
  • Черновицкая - 36 044 (+218)
  • Черниговская - 22 616 (+449)

Напомним, в Украине на 8:00 10 декабря зафиксировано уже 858 714 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 465 021 человек, летальных исходов - 14 470. Суточный прирост случаев заболевания - более 13 000, что больше, чем накануне. При этом зафиксировано рекордное количество госпитализированных за сутки - почти 3000 человек.

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