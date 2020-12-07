У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 986,9 (-), у Черкаській області - 747,8 (-) та у Запорізькій області – 743,8 (-).

Найнижчий показник захворюваності: у Луганській області - 209,6 (+), у Кіровоградській області – 215,7 (+) та у Вінницькій області - 210,4 (-).

Додамо, в Україні на ранок 7 грудня зафіксовано вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 641.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.