У МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Станом на 7 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Сумщині, Черкащині та Запоріжжі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Сумській області – 986,9 (-), у Черкаській області - 747,8 (-) та у Запорізькій області – 743,8 (-).
Найнижчий показник захворюваності: у Луганській області - 209,6 (+), у Кіровоградській області – 215,7 (+) та у Вінницькій області - 210,4 (-).
Додамо, в Україні на ранок 7 грудня зафіксовано вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 641.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.