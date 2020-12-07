У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях", - повідомив голова МОЗ.

Загалом статистика щодо захворюваності по областях та у Києві виглядає так:



Київ – 81 335 (+1 526 за добу)



Вінницька – 18 714 (+127)



Волинська – 26 211 (+192)



Дніпропетровська – 45 040 (+960)



Донецька – 25 792 (+245)



Житомирська – 32 318 (+351)



Закарпатська – 24 663 (+122)



Запорізька – 36 937 (+398)



Івано-Франківська – 39 438 (+65)



Київська – 43 854 (+635)



Кіровоградська – 6 360 (+106)



Луганська – 7 088 (+61)



Львівська – 50 175 (+344)



Миколаївська – 21 429 (+285)



Одеська – 51 810 (+662)



Полтавська – 25 655 (+427)



Рівненська – 33 714 (+206)



Сумська – 33 658 (+477)



Тернопільська – 29 788 (+194)



Харківська – 59 393 (+108)



Херсонська – 12 159 (+244)



Хмельницька – 32 429 (+143)



Черкаська – 27 167 (+358)



Чернівецька – 35 378 (+226)



Чернігівська – 21 442 (+179)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, в Україні на ранок 7 грудня зафіксовано вже 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733. Добовий приріст захворювань - менше ніж 9 тисяч, вперше за останній час.