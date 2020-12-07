У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві - понад 1,5 тисячі, Дніпропетровській області - 960. Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов у понеділок, 7 грудня, передає УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях", - повідомив голова МОЗ.
Загалом статистика щодо захворюваності по областях та у Києві виглядає так:
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- Київ – 81 335 (+1 526 за добу)
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- Вінницька – 18 714 (+127)
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- Волинська – 26 211 (+192)
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- Дніпропетровська – 45 040 (+960)
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- Донецька – 25 792 (+245)
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- Житомирська – 32 318 (+351)
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- Закарпатська – 24 663 (+122)
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- Запорізька – 36 937 (+398)
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- Івано-Франківська – 39 438 (+65)
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- Київська – 43 854 (+635)
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- Кіровоградська – 6 360 (+106)
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- Луганська – 7 088 (+61)
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- Львівська – 50 175 (+344)
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- Миколаївська – 21 429 (+285)
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- Одеська – 51 810 (+662)
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- Полтавська – 25 655 (+427)
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- Рівненська – 33 714 (+206)
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- Сумська – 33 658 (+477)
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- Тернопільська – 29 788 (+194)
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- Харківська – 59 393 (+108)
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- Херсонська – 12 159 (+244)
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- Хмельницька – 32 429 (+143)
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- Черкаська – 27 167 (+358)
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- Чернівецька – 35 378 (+226)
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- Чернігівська – 21 442 (+179)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, в Україні на ранок 7 грудня зафіксовано вже 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 423 704 особи, летальних випадків – 13 733. Добовий приріст захворювань - менше ніж 9 тисяч, вперше за останній час.