В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - более 1,5 тысячи, Днепропетровской области - 960. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник, 7 декабря, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях", - сообщил глава Минздрава.
В целом статистика по заболеваемости по областям и в Киеве выглядит так:
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- Киев - 81335 (+1 526 за сутки)
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- Винницкая - 18714 (+127)
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- Волынская - 26211 (+192)
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- Днепропетровск - 45040 (+960)
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- Донецк - 25792 (+245)
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- Житомирская - 32 318 (+351)
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- Закарпатская - 24 663 (+122)
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- Запорожская - 36937 (+398)
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- Ивано-Франковск - 39438 (+65)
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- Киевская - 43854 (+635)
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- Кировоградская - 6360 (+106)
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- Луганская - 7088 (+61)
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- Львовская - 50175 (+344)
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- Николаевская - 21429 (+285)
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- Одесская - 51 810 (+662)
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- Полтавская - 25655 (+427)
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- Ровенская - 33714 (+206)
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- Сумская - 33658 (+477)
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- Тернопольская - 29788 (+194)
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- Харьковская - 59393 (+108)
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- Херсонская - 12159 (+244)
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- Хмельницкая - 32429 (+143)
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- Черкасская - 27 167 (+358)
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- Черновицкая - 35 378 (+226)
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- Черниговская - 21 442 (+179)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, в Украине на утро 7 декабря зафиксировано уже 821 947 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 423 704 человека, летальных случаев - 13 733. Суточный прирост заболеваний - менее 9000, впервые за последнее время.