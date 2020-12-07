В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях", - сообщил глава Минздрава.

В целом статистика по заболеваемости по областям и в Киеве выглядит так:



Киев - 81335 (+1 526 за сутки)



Винницкая - 18714 (+127)



Волынская - 26211 (+192)



Днепропетровск - 45040 (+960)



Донецк - 25792 (+245)



Житомирская - 32 318 (+351)



Закарпатская - 24 663 (+122)



Запорожская - 36937 (+398)



Ивано-Франковск - 39438 (+65)



Киевская - 43854 (+635)



Кировоградская - 6360 (+106)



Луганская - 7088 (+61)



Львовская - 50175 (+344)



Николаевская - 21429 (+285)



Одесская - 51 810 (+662)



Полтавская - 25655 (+427)



Ровенская - 33714 (+206)



Сумская - 33658 (+477)



Тернопольская - 29788 (+194)



Харьковская - 59393 (+108)



Херсонская - 12159 (+244)



Хмельницкая - 32429 (+143)



Черкасская - 27 167 (+358)



Черновицкая - 35 378 (+226)



Черниговская - 21 442 (+179)



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, в Украине на утро 7 декабря зафиксировано уже 821 947 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 423 704 человека, летальных случаев - 13 733. Суточный прирост заболеваний - менее 9000, впервые за последнее время.