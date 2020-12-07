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В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 32176 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - более 1,5 тысячи, Днепропетровской области - 960. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник, 7 декабря, передает УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях", - сообщил глава Минздрава.

В целом статистика по заболеваемости по областям и в Киеве выглядит так:

  • Киев - 81335 (+1 526 за сутки)
  • Винницкая - 18714 (+127)
  • Волынская - 26211 (+192)
  • Днепропетровск - 45040 (+960)
  • Донецк - 25792 (+245)
  • Житомирская - 32 318 (+351)
  • Закарпатская - 24 663 (+122)
  • Запорожская - 36937 (+398)
  • Ивано-Франковск - 39438 (+65)
  • Киевская - 43854 (+635)
  • Кировоградская - 6360 (+106)
  • Луганская - 7088 (+61)
  • Львовская - 50175 (+344)
  • Николаевская - 21429 (+285)
  • Одесская - 51 810 (+662)
  • Полтавская - 25655 (+427)
  • Ровенская - 33714 (+206)
  • Сумская - 33658 (+477)
  • Тернопольская - 29788 (+194)
  • Харьковская - 59393 (+108)
  • Херсонская - 12159 (+244)
  • Хмельницкая - 32429 (+143)
  • Черкасская - 27 167 (+358)
  • Черновицкая - 35 378 (+226)
  • Черниговская - 21 442 (+179)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, в Украине на утро 7 декабря зафиксировано уже 821 947 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 423 704 человека, летальных случаев - 13 733. Суточный прирост заболеваний - менее 9000, впервые за последнее время.

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