В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По состоянию на 7 декабря ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Сумской, Черкасской и Запорожской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Сумской области - 986,9 (-), в Черкасской области - 747,8 (-) и в Запорожской области - 743,8 (-).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Луганской области - 209,6 (+), в Кировоградской области - 215,7 (+) и в Винницкой области - 210,4 (-).
Добавим, в Украине на утро 7 декабря зафиксировано уже 821 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8641.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.