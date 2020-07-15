У МОЗ назвали регіони, у яких за добу зафіксували найбільше випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Львівській, Харківській та Закарпатській областях, а також місті Київ. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у Львівській області - 171, Харківській області - 64, Закарпатській області - 57, а також місті Київ - 147 випадків", - сказав Максим Степанов.
Додамо, на ранок 15 липня ситуація з коронавірусом у регіонах виглядає так:
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- Вінницька область — 2 194 (+46)
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- Волинська область — 3 117 (+37)
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- Дніпропетровська область — 1 155 (+9)
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- Донецька область — 767 (+2)
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- Житомирська область — 1 550 (+8)
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- Закарпатська область — 4 112 (+57)
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- Запорізька область — 631 (+9)
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- Івано-Франківська область — 3 178 (+51)
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- Кіровоградська область — 674 (0)
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- місто Київ — 6 497 (+147)
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- Київська область — 3 128 (+38)
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- Львівська область — 7 425 (+171)
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- Луганська область — 97 (+2)
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- Миколаївська область — 494 (+7)
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- Одеська область — 2 314 (+56)
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- Полтавська область — 337 (+3)
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- Рівненська область — 4 782 (+42)
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- Сумська область — 346 (+5)
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- Тернопільська область — 2 292 (+16)
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- Харківська область — 2 787 (+64)
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- Херсонська область — 205 (+1)
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- Хмельницька область — 922 (+13)
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- Чернівецька область — 5 208 (+24)
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- Черкаська область — 771 (+16)
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- Чернігівська область — 624 (+12)
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Нагадаємо, в Україні вже 55,6 тис. випадків COVID-19, за добу - 836.