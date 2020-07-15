В Минздраве назвали регионы, в которых за сутки зафиксировали больше всего случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской, Харьковской и Закарпатской областях, а также городе Киев. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 171, Харьковской области - 64, Закарпатской области - 57, а также городе Киев - 147 случаев", - сказал Максим Степанов.
Добавим, на утро 15 июля ситуация с коронавирусом в регионах выглядит так:
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- Винницкая область - 2194 (+46)
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- Волынская область - 3117 (+37)
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- Днепропетровская область - 1155 (+9)
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- Донецкая область - 767 (+2)
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- Житомирская область - 1550 (8)
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- Закарпатская область - 4112 (+57)
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- Запорожская область - 631 (+9)
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- Ивано-Франковская область - 3178 (+51)
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- Кировоградская область - 674 (0)
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- город Киев - 6497 (+147)
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- Киевская область - 3128 (+38)
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- Львовская область - 7425 (+171)
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- Луганская область - 97 (+2)
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- Николаевская область - 494 (7)
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- Одесская область - 2314 (+56)
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- Полтавская область - 337 (+3)
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- Ровенская область - 4782 (+42)
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- Сумская область - 346 (+5)
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- Тернопольская область - 2292 (+16)
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- Харьковская область - 2787 (+64)
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- Херсонская область - 205 (+1)
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- Хмельницкая область - 922 (+13)
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- Черновицкая область - 5208 (24)
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- Черкасская область - 771 (+16)
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- Черниговская область - 624 (+12)
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Напомним, в Украине уже 55,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 836.