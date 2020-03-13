У МОЗ назвали офіційні джерела, з яких можна дізнатись актуальну інформацію про коронавірус

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я назвали ресурси, на яких оприлюднюється актуальна інформація щодо поширення COVID-19 в Україні та світі. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомив директор Департаменту реалізації політик Міністерства охорони здоров'я Андрій Гаврилюк.