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У МОЗ назвали офіційні джерела, з яких можна дізнатись актуальну інформацію про коронавірус

Київ • УНН

 • 27609 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я назвали ресурси, на яких оприлюднюється актуальна інформація щодо поширення COVID-19 в Україні та світі. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомив директор Департаменту реалізації політик Міністерства охорони здоров'я Андрій Гаврилюк.

"На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я створений окремий розділ, де публікується вся інформація про коронавірус та ситуацію у світі та Україні. Також на сайті МОЗ публікуються новини про ситуацію із коронавірусом в Україні", - йдеться у відповіді на запит.

Також вказано, що ще одним офіційним джерелом є сайт Державної установи "Центр громадського здоров'я МОЗ України", а також сторінки в Facebook ЦГЗ та МОЗ. Там можна дізнатись про те, як убезпечитись від коронавірусу та яка ситуація в Україні.

"Міністр охорони здоров'я та … заступники публікують інформацію про коронавірус на своїх сторінках в FB. Розпочала роботу гаряча лінія за номером 08005055840, що зорієнтована на більш професійну допомогу епідеміологам, клініцистам, спеціалістам з лабораторної діагностики", - зазначив Андрій Гаврилюк.

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Також вказано, що відповіді на найпоширеніші запитання про коронавірус розроблені та передані урядовій гарячій лінії, представникам органів виконавчої влади, головам ОДА, міським головам та представникам ЗМІ.

"На основі розроблених питань-відповідей Кабінетом Міністрів України створений окремий лендінг – covid19.com.ua. Розроблені меседж-бокси. Виділено проблемні питання, проводиться постійна робота, щоб вони не стали кризовими. На них є підготовлені меседж-бокси", - додав Андрій Гаврилюк.

Окрім того, вказано, що спікери Міністерства охорони здоров'я та Уряду постійно комунікують через ЗМІ з населенням, за участі лікарів-інфекціоністів.

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"МОЗ спільно з ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" та Червоним Хрестом підготовлено та поширено інформаційні матеріали (відеоролики, плакати та поради) про коронавірус COVID-19 та заходи профілактики. Інформаційні матеріали поширено серед національних та регіональних ЗМІ, органів місцевої влади, навчальних закладів всіх рівнів, Укрзалізниці", - додатково зазначив заступник міністра Віктор Ляшко у відповіді на запит.

Нагадаємо, в Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу.

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