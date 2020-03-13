Протидія коронавірусу: у МОЗ закликали людей похилого віку обмежити пересування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я радить українцям похилого віку звести пересування містами до мінімуму та не виїжджати за кордон. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Люди похилого віку є в групі ризику. Сьогодні ми просимо всіх вас проспілкуватись зі своїми батьками, дідусями, бабусями, обмежити пересування їх та заборонити, це 100%, подорожі за межі країни і по максимуму обмежити пересування на території країни", - сказав Ляшко.
З його слів, самоізоляція або перебування в своїх будинках – на сьогодні це найкращий варіант профілактики для людей похилого віку, особливо тих, у яких є хронічні захворювання.
Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від COVID-19. Померла 71-річна жінка з Житомирської області, про діагноз якої стало відомо напередодні, 12 березня. У неї було, зокрема, діагностовано пневмонію.
Загалом в Україні було підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім випадку на Житомирщині, є ще два випадки - у Чернівецькій області.