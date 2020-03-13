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МОЗ підтвердив першу смерть в Україні від коронавірусу

МОЗ підтвердив першу смерть в Україні від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом. Це підтвердило Міністерство охорони здоров'я у спеціально створеному Telegram-каналі про коронавірус в Україні, передає УНН.

"МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом. 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла. МОЗ України висловлює співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала.

"МОЗ України зазначає, померла жінка знаходилася в групі ризику", - додали у МОЗ.

Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.

"За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник міністра охорони здоров'я, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook повідомила, що в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. 

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