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У Москві сподіваються, що СК РФ займеться розслідуванням вбивства Д.Вороненкова

У Москві сподіваються, що СК РФ займеться розслідуванням вбивства Д.Вороненкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Москві сподіваються, що слідчий комітет Росії займеться розслідуванням вбивства в центрі Києва екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, використовуючи свої канали і можливості, передає УНН з посиланням на РИА Новости. 

“У будь-якому випадку Слідчий комітет буде займатися питанням, використовуючи свої можливості і канали. У цьому сумнівів у мене немає. Думаю, що відповідні вказівки посадовими особами слідчого комітету віддані”, — сказав заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.

Водночас у СК РФ повідомили, що поки ніякої офіційної інформації про смерть Д.Вороненкова не отримували.

“У разі отримання офіційного підтвердження його смерті законом передбачено або припинення кримінальної справи за нереабілітуючих підстав за згодою родичів загиблого, або за відсутності такої згоди — направлення кримінальної справи до суду для розгляду по суті”, — зазначили у СК РФ.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.

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