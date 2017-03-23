В Москве надеются, что СК РФ займется расследованием убийства Д.Вороненкова

"В любом случае Следственный комитет будет заниматься вопросом, используя свои возможности и каналы. В этом сомнений у меня нет. Думаю, что соответствующие указания должностными лицами следственного комитета отданы ", - сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В то же время в СК РФ сообщили, что пока никакой официальной информации о смерти Д.Вороненкова не получали.

"В случае получения официального подтверждения его смерти законом предусмотрено или прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям с согласия родственников погибшего, или при отсутствии такого согласия - направление уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", - отметили в СК РФ.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.