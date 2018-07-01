У Москві чоловік захопив заручника в магазині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Москві невідомий узяв у заручники на Великій Академічній вулиці працівника магазина "Діксі". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Головного управління МВС по Москві, передає УНН.
Як повідомило видання, у поліцію надійшло повідомлення, що в приміщенні одного з магазинів на Великій Академічний вулиці чоловік незаконно утримує працівника торгівлі.
"Поліцією та Росгвардією вживаються заходи щодо затримання вказаного громадянина", - повідомили в ГУ МВС.
Джерело видання в правоохоронних органах повідомило, що співробітники відомства оточили магазин. За його словами, в службу швидкої допомоги надійшла інформація про один можливий постраждалому. На місці НП також знаходяться співробітники Слідчого комітету.
Як повідомляв УНН, у Черкасах активісти “взяли у заручники” депутатів.