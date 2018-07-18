У МОН розповіли, якими стануть групи подовженого дня у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Групи подовженого дня в школах стануть комфортнішіми та більш інклюзивними. 18 липня Міносвіти затвердило новий Порядок. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Раніше затвердження порядку створення груп подовженого дня у школах було виключною компетенцією Уряду. Однак новий Закон „Про освіту“, прийнятий восени минулого року, закріпив це повноваження за МОН. Тому наш директорат дошкільної та шкільної освіти підготував порядок, який відповідав би вимогам часу та враховував потреби як усіх дітей, так і закладів освіти. Документ уже затверджений наказом МОН та очікує на юстування. Але щоб він міг запрацювати, нам потрібно було скасувати старе Положення про групу продовженого дня. Відповідне рішення Уряд прийняв сьогодні, 18 липня”, — пояснила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Так, Кабінет Міністрів визнав такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 5 жовтня 2009 р. № 1121 “Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу”.
На зміну їй прийде новий Порядок, створений МОН. У ньому закладено такі важливі зміни:
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- передбачено можливість створення інклюзивних та/або спеціальних груп подовженого дня. Визначено особливості процедури їх відкриття, наповнюваності та організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами.
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- групи, як і основне навчання, мають формувати в учнів ключові компетентності, а також забезпечувати виконання індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
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- скасоване Положення допускало комплектування груп у межах щонайменше 4-х вікових категорій (наприклад, з учнів 2-5 класів), а тепер різниця у віці учнів з однієї групи не має перевищувати двох вікових груп (приміром, з учнів 2-3 класів). Це дозволить забезпечити комфортніші умови для дітей з урахуванням їх індивідуальних психологічних відмінностей та фізичного розвитку.
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- водночас заклади, що знаходяться в сільській та/або гірській місцевості, як і раніше, зможуть утворювати групи подовженого дня для учнів різного віку.
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Нагадуємо, МОН спільно з трьома міністерствами розроблять програму дій з антибулінгу в сфері освіти.