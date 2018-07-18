В МОН рассказали, какой станет школьная "продленка"

“Раньше утверждение порядка создания групп продленного дня в школах было исключительной компетенцией правительства. Однако новый закон „Об образовании“, принятый осенью прошлого года, закрепил это полномочия за МОН. Поэтому наш директорат дошкольного и школьного образования подготовил порядок, который отвечал бы требованиям времени и учитывал потребности как всех детей, так и учебных заведений. Документ уже утвержден приказом МОН и ожидает имплементации органами юстиции. Но чтобы он мог заработать, нам нужно было отменить старое Положение о группе продленного дня. Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 18 июля”, - пояснила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Так, Кабинет Министров признал утратившим силу постановление КМУ от 5 октября 2009 года № 1121 “Об утверждении Положения о группе продленного дня общеобразовательного учебного заведения”.

На смену ему придет новый Порядок, созданный МОН. В нем заложены такие важные изменения:

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предусмотрена возможность создания инклюзивных и/или специальных групп продленного дня. Определены особенности процедуры их открытия, наполняемости и организации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями.



группы, как и основное обучение, должны формировать у учащихся ключевые компетентности, а также обеспечивать выполнение индивидуальной программы развития детей с особыми образовательными потребностями.



отмененное Положение допускало комплектование групп в пределах не менее 4-х возрастных категорий (например, учеников 2-5 классов), а теперь разница в возрасте учеников из одной группы не должна превышать двух возрастных групп (например, из учеников 2-3 классов). Это позволит обеспечить более комфортные условия для детей с учетом их индивидуальных психологических различий и физического развития.



одновременно заведения, находящиеся в сельской и/или горной местности, по-прежнему смогут создавать группы продленного дня для учащихся разного возраста.



Напоминаем, МОН совместно с тремя министерствами разработают программу действий по антибулингу в сфере образования.