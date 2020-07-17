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У МОН призначили початок держатестації вишів на серпень

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Державна атестація наукової діяльності закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, відбудеться цього року – прийом документів від університетів почнеться в серпні. Про це сьогодні повідомила генеральний директор директорату науки та інновацій МОН Юлія Безвершенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

"Державна атестація наукової діяльності вишів, підпорядкованих МОН, відбудеться цього року – прийом документів від університетів почнеться в серпні", - вказали у пресслужбі МОН з посиланням на слова Безвершенко.

"Прийнято рішення запустити атестацію за чинною нормативною базою. На жаль, це передбачає додаткову роботу для університетів, адже їм треба буде дооформити відомості за 1 рік. З іншого боку, це дозволить завершити атестацію цього року. Ті наукові напрями, які буде віднесено до кваліфікаційних груп А або Б, матимуть право отримати базове фінансування, а досвід першої хвилі атестації стане фундаментом для її вдосконалення", – зазначила Безвершенко.

У пресслужбі МОН нагадали, що закладам вищої освіти потрібно буде подати інформаційні матеріали за 2015-2019 роки.

"Якщо буде виявлено факт подання неправдивих відомостей, то це може бути підставою для визнання вишу таким, що не пройшов держатестацію за певним науковим напрямом", – наголосила керівниця директорату науки та інновацій МОН.

У МОН повідомили, що найближчим часом буде видано наказ з конкретними датами проведення атестації. Університети матимуть 45 днів на підготовку та подання матеріалів. Завершити атестації планують до кінця осені.

Як раніше повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки готують правила і алгоритми, за якими будуть навчатися діти у наступному навчальному році.

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