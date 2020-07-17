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В МОН назначили начало госаттестации вузов на август

В МОН назначили начало госаттестации вузов на август

Киев  •  УНН

 • 13908 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Государственная аттестация научной деятельности высших учебных заведений, подчиненных Министерству образования и науки Украины, состоится в этом году - прием документов от университетов начнется в августе. Об этом сегодня сообщила генеральный директор директората науки и инноваций МОН Юлия Безвершенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Государственная аттестация научной деятельности вузов, подчиненных МОН, состоится в этом году - прием документов от университетов начнется в августе", - указали в пресс-службе МОН со ссылкой на слова Безвершенко.

"Принято решение запустить аттестацию по действующей нормативной базой. К сожалению, это предполагает дополнительную работу для университетов, ведь им предстоит дооформить сведения за 1 год. С другой стороны, это позволит завершить аттестацию в этом году. Те научные направления, которые будут отнесены к квалификационным группам А или Б, будут иметь право получить базовое финансирование, а опыт первой волны аттестации станет фундаментом для ее совершенствования", - отметила Безвершенко.

В пресс-службе МОН напомнили, что учреждениям высшего образования нужно будет подать информационные материалы за 2015-2019 годы.

"Если будет выявлен факт предоставления ложных сведений, то это может быть основанием для признания вуза таким, что не прошел госаттестацию по определенному научному направлению", - отметила руководитель директората науки и инноваций МОН.

В МОН сообщили, что в ближайшее время будет издан приказ с конкретными датами проведения аттестации. Университеты будут иметь 45 дней на подготовку и представление материалов. Завершить аттестацию планируют до конца осени.

Как ранее сообщал УНН, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки готовят правила и алгоритмы, по которым будут учиться дети в следующем учебном году.

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